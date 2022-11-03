Контрафактные сигареты почти на 22 млн тенге изъяли у жителя Акмолинской области
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В Агентстве РК по финансовому мониторингу сообщили, что житель Акмолинской области продавал сигареты без документов и сертификатов, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, автомобиль с контрафактными табачными изделиями был задержан при перевозке товара из Астаны в Ерейментау, где планировалась его продажа через магазины розничной торговли.
В ходе проведенного осмотра транспортного средства обнаружены и изъяты табачные изделия в общем количестве 34 500 пачек. Согласно заключению ДГД, общая стоимость изъятых 37 150 пачек подакцизных табачных изделий составляет почти 22 млн тенге.Пресс-служба АФМ РК
В агентстве установили, что с марта по июнь текущего года гражданин Гулиев Р.Э. приобрел табачную продукцию без документов, подтверждающих качество и происхождение товара, хранил ее в контейнере на территории рынка "Амир" в Астане и успел реализовать в городе Акколь Акмолинской области товар на общую сумму 775 000 тенге.
Приговором суда Гулиеву Р.Э. назначено наказание в виде 1 (одного) года ограничения свободы.Пресс-служба АФМ РК
Ранее сообщалось, что в Костанайской области выявили подпольный цех с алкоголем на 7 млн тенге.
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