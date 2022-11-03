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В третий день ЧА-2022 по боксу от Казахстана выступит один представитель

Бокс ЧА Старт Фото: kfb.kz
3 ноября на азиатском первенстве по боксу в Иордании третий соревновательный день. Честь казахстанских боксеров на ринге Аммана будет защищать только Назым Кызайбай, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 50-ти килограммов свой первый поединок на нынешнем азиатском первенстве проведет двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай. Опытная алматинка померится силами с Раксат Чутхамат из Таиланда. Казахстанка выйдет на ринг в вечерней сессии турнира, которая стартует в 21:00 по времени Астаны. Зрители смогут посмотреть бой Назым Кызайбай на официальном канале ЧА-2022 по боксу.

После двух дней данных состязаний из трех стартовавших казахстанцев один покинул ЧА. В стартовом бою турнира в весовой категории до 63,5 кг проиграл Санатали Тольтаев.

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