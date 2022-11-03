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Стоматолог перечислил продукты, которые улучшат здоровье зубов

морковь, здоровье Фото: pixabay
Специалисты рекомендуют бережно относиться к здоровью зубов. Прежде всего стоит обратить внимание на продукты в рационе, сообщает Zakon.kz.

Врач-стоматолог Иван Муссуров назвал несколько продуктов, употребление которых поможет поддерживать здоровье зубов, пишет Pravda.ru.

Самыми полезными оказались рыба и морепродукты. Они являются источником полезных микроэлементов. В этих продуктах содержится большое количество фтора и кальция.

Предотвратить развитие кариеса помогут орехи, зелень и морковь. Кроме того, в рационе должны быть куриные и перепелиные яйца. Они гармонично сочетают в себе необходимое содержание белков, жиров и углеводов.

По словам эксперта, хорошо работает правило: "Твердая пища = крепкие зубы". Пользу приносят жесткие фрукты и овощи – яблоки, огурцы и другие.

Диетолог Римма Мойсенко рассказала, поможет ли вегетарианство сохранить молодость. При этом она отметила, что существует большая категория людей, которым противопоказано вегетарианство.

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