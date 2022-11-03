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В Усть-Каменогорске накрыли секс-притон

проститутки, сводничество Фото: polisia.kz
Факт сводничества выявили в одном из салонов Усть-Каменогорска. Работники под видом общего массажа оказывали интимные услуги, сообщает Zakon.kz.

Cтоимость услуг оценивалась от 15 до 20 тыс. тенге. По факту изобличена 39-летняя администратор заведения. Она находила клиентов на сайтах.

На месте изъяли деньги, которыми рассчитался клиент за оказанные ему интимные услуги.

В отношении подозреваемой завели уголовное дело по статье 309 УК РК. Теперь женщине грозит наказание – лишение свободы до 5 лет с конфискацией имущества.

На месте задержали 4 работников салона в возрасте от 18 до 31 года. Они приехали на заработки из другого города. Назначены экспертизы.

9 сентября в Таразе обнаружили притон в оздоровительном комплексе. 38-летняя жительница задержана в связи с организацией и содержанием места с интим-услугами.

13 cентября салон боди-массажа сотрудники полиции Алматы выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-Трафик".

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