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Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы

Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы Фото: Zakon.kz
3 ноября на отчетной встрече акима Алматы Ерболата Досаева с населением Алмалинского района школьник Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) Елнар Асылбеков предложил восстановить естественный круговорот воды. Ученик считает, что это может решить проблему подтоплений, сообщает Zakon.kz.

Как отметил ученик НИШ Елнар Асылбеков, в Алматы есть проблема подтоплений – когда идут сильные дожди, по всему городу образуются лужи.

Я разработал для вас предложение – проект "Зеленый дренаж". Это такой колодец, внутри которого будут болотные растения и дальше грунт. То есть мы восстанавливаем естественный круговорот воды. Вода, попадая в колодец, фильтруется растениями, и тем самым мы не загружаем ливневую систему.Елнар Асылбеков

Школьник пояснил, что делал свой проект на основе исследований Филадельфии, где система успешно сработала.

Ее я подкорректировал под алматинские условия. Хотел бы предложить попробовать запустить проект в Алмалинском районе.Елнар Асылбеков

Также ученик поблагодарил градоначальника за проведение встреч с населением, где к главе города можно обратиться напрямую.

Я рассмотрю твое предложение, если ты не возражаешь, и в рамках пилотного проекта попробуем внедрить. Я дам поручение своим заместителям, поработаем в пилотном режиме.Аким Алматы Ерболат Досаев

Ранее он обратился к жителям мегаполиса с призывом заботиться о домашних питомцах.

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