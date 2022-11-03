"Барыс" второй раз в сезоне примет "Адмирал"

3 ноября астанинский "Барыс" в рамках домашней серии чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречается с "Адмиралом" из Владивостока. Это уже вторая очная встреча команд в нынешнем сезоне. 13-го октября казахстанцы победили в первом рандеву – 3:1, сообщает Zakon.kz.

Коллектив из Владивостока сейчас набрал неплохой ход, накопив хорошие очки, что отразилось на его турнирном положении. Подопечные Леонида Тамбиева к данному моменту идут на 5-м месте Восточной конференции. Казахстанской дружине в предстоящем матче нужно следить за лучшим бомбардиром "Адмирала" Михалом Криштофом, который набирает очки в девяти из десяти последних играх.

Фото: iihf.com

"Барыс" перед поединком с "Адмиралом" 1-го ноября прервал свою неудачную серию из пяти поражений, обыграв дома "Сибирь", – 3:1. Победу хозяевам принесли Джереми Бракко, Линден Вей и Кирилл Савицкий. Астанчане с 25-ю очками располагаются на 7-й строчке "Востока". Во встрече с россиянами не помогут своим партнерам Ансар Шайхмедденов, Майкл Шапю и Никита Михайлис, у которых травмы.

Также в составе не будет канадского защитника Кристофера Биграса, с которым расторгнут контракт по соглашению сторон.

Начало поединка "Барыс" – "Адмирал" – в 19:30.

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