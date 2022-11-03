Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Аким Актобе встретился с населением двух жилых массивов

встреча с населением акима Актобе Фото: пресс-служба акимата Актобе
Прошла регулярная встреча акима города Актобе Асхата Шахарова с населением жилых массивов Кенеса Нокина и Украинка. В ходе мероприятия аким района Алматы озвучил решенные проблемы жителей, поднятые на предыдущих встречах.

В частности, разрабатывается проект асфальтирования улиц и строительства двух детских площадок.

Аким города Асхат Шахаров уточнил, что в соответствии с поручениями акима области проводится работа по решению имеющихся проблем, по улучшению условий жизни населения.

встреча с населением Актобе

Фото: пресс-служба акимата Актобе

На территории города 54 жилых массива. Из них 30 имеют проблемы с инженерными сетями. И все они – новые жилые массивы. В ближайшие два-три года намечено обеспечить все населенные пункты города инфраструктурой, добавил он.

Нам нужны обоюдное взаимопонимание и доверие. Для этого мы должны чувствовать общую ответственность за состояние дел в нашем городе. Вопросы есть, потому что есть нерешенные проблемы. Спасибо за все поднятые сегодня темы. Каждый вопрос будет на моем личном контроле. Ничего не останется без внимания. На следующей встрече мы еще раз с вами пройдемся по всем поднятым сегодня моментам.Асхат Шахаров

16 проблемных вопросов, поступивших на заметку в ходе прошлой встречи с жителями двух массивов, нашли свое решение. Готовятся документы на снос бесхозных гаражей позади сельхозколледжа, направлено письмо в земельный отдел для присвоения статуса ИЖС домам по улице Кеменгер жилого массива Нокина, включены в план работы по освещению улицы Октябрьской, разрабатывается проект по ремонту 9 км автодорог.

Просили открыть государственный детский сад в жилом массиве Кенеса Нокина. Дошкольное учреждение №24 как раз-таки государственное. При мощности на 120 мест заполняемость составляет 115. То есть места есть. Строить здесь будут только частный детский сад на 75 мест. Его откроют в 2023 году. Был вопрос о переносе остановки возле мечети и изменении маршрута автобуса. Этот вопрос мы пытаемся решить с перевозчиком. Также поднималась проблема протягивания канализационной системы от школы. Это невозможно, так как система рассчитана только на учебное заведение. И еще летом на площади Дома культуры установим уличную сцену, благоустроим парк.Аким района Алматы Медет Искаков

Также жители просили ускорить завершение ремонта Благодарной средней школы.

Мы планируем, что вторую четверть дети начнут уже в своей школе. Ремонт находится на личном контроле руководителя гороно. Несколько раз в день созваниваемся с подрядчиками, чтобы работы завершились качественно и в срок.Заместитель руководителя городского отдела образования Гульназ Мырзагалиева

встреча с населением

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Завершилась встреча приемом граждан. Жители массивов Кенеса Нокина и Украинки получили возможность задать личные вопросы акиму города Асхату Шахарову и руководителям городских отделов.

Читайте также

Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы

Досаев обратился с призывом к алматинцам

Аким Алматы 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса

Анастасия Московчук
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
дорога
Метель, гололед и ветер ожидаются в Казахстане в четверг
Аким Алматы 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса
Аким Алматы 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления