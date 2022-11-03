Аким Актобе встретился с населением двух жилых массивов

Прошла регулярная встреча акима города Актобе Асхата Шахарова с населением жилых массивов Кенеса Нокина и Украинка. В ходе мероприятия аким района Алматы озвучил решенные проблемы жителей, поднятые на предыдущих встречах.

В частности, разрабатывается проект асфальтирования улиц и строительства двух детских площадок.

Аким города Асхат Шахаров уточнил, что в соответствии с поручениями акима области проводится работа по решению имеющихся проблем, по улучшению условий жизни населения.

Фото: пресс-служба акимата Актобе

На территории города 54 жилых массива. Из них 30 имеют проблемы с инженерными сетями. И все они – новые жилые массивы. В ближайшие два-три года намечено обеспечить все населенные пункты города инфраструктурой, добавил он.

Нам нужны обоюдное взаимопонимание и доверие. Для этого мы должны чувствовать общую ответственность за состояние дел в нашем городе. Вопросы есть, потому что есть нерешенные проблемы. Спасибо за все поднятые сегодня темы. Каждый вопрос будет на моем личном контроле. Ничего не останется без внимания. На следующей встрече мы еще раз с вами пройдемся по всем поднятым сегодня моментам. Асхат Шахаров

16 проблемных вопросов, поступивших на заметку в ходе прошлой встречи с жителями двух массивов, нашли свое решение. Готовятся документы на снос бесхозных гаражей позади сельхозколледжа, направлено письмо в земельный отдел для присвоения статуса ИЖС домам по улице Кеменгер жилого массива Нокина, включены в план работы по освещению улицы Октябрьской, разрабатывается проект по ремонту 9 км автодорог.

Просили открыть государственный детский сад в жилом массиве Кенеса Нокина. Дошкольное учреждение №24 как раз-таки государственное. При мощности на 120 мест заполняемость составляет 115. То есть места есть. Строить здесь будут только частный детский сад на 75 мест. Его откроют в 2023 году. Был вопрос о переносе остановки возле мечети и изменении маршрута автобуса. Этот вопрос мы пытаемся решить с перевозчиком. Также поднималась проблема протягивания канализационной системы от школы. Это невозможно, так как система рассчитана только на учебное заведение. И еще летом на площади Дома культуры установим уличную сцену, благоустроим парк. Аким района Алматы Медет Искаков

Также жители просили ускорить завершение ремонта Благодарной средней школы.

Мы планируем, что вторую четверть дети начнут уже в своей школе. Ремонт находится на личном контроле руководителя гороно. Несколько раз в день созваниваемся с подрядчиками, чтобы работы завершились качественно и в срок. Заместитель руководителя городского отдела образования Гульназ Мырзагалиева

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Завершилась встреча приемом граждан. Жители массивов Кенеса Нокина и Украинки получили возможность задать личные вопросы акиму города Асхату Шахарову и руководителям городских отделов.