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В Казахстане опровергли фейк об опасности пересылаемых картинок в WhatsApp

WhatsApp Фото: pexels
Некоторые казахстанцы были обеспокоены тем, что, отправляя друзьям изображения с пожеланиями доброго утра или спокойной ночи, пользователи якобы передают свои персональные данные мошенникам. Этот фейк был развенчан, сообщает Zakon.kz.

В StopFake.kz обратились казахстанцы с просьбой проверить рассылку об опасности пересылаемых картинок в WhatsApp. 

скриншот

Фото: скриншот

Эта рассылка – старый фейк. В 2020 году его активно распространяли в России, Таджикистане и Индии.

В Казнет фейк "пришел" в начале 2022 года, однако распространялся исключительно на русском языке. Сейчас же фейк перевели на казахский язык, и он обрел "вторую жизнь" среди пользователей. До сих пор нет людей, персональные данные которых оказались бы в распоряжении мошенников из-за пересланной картинки в WhatsApp, – говорится в объяснении.

Нет оснований, что злоумышленники стали бы "прятать" вредоносное программное обеспечение во всех без исключения картинках с надписью "доброе утро".

В рассылке также говорится о том, что об опасности пересылки изображений официально предупредила организация Shanghai International China News. При этом не уточняется, что это за организация и чем она занимается. Из названия можно предположить, что это средство массовой информации, однако ни телеканалов, ни новостных порталов с таким названием в Китае нет. 

Фишинг работает не совсем так, как описано. Злоумышленники, занимающиеся фишингом, создают поддельные незащищенные сайты и имитацию формы оплаты. Когда пользователь вводит туда данные своей карты, их могут видеть мошенники.

В Казнете разослали фейк о паразитах в бананах. Пользователи в социальных сетях распространили ролик, на котором мужчина рассматривает кусочек банана под микроскопом и обнаруживает в нем паразитов.

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