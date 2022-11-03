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Эксперт рассказал, как развитие страны влияет на повышение качества жизни населения

Эксперт рассказал, как развитие страны влияет на повышение качества жизни населения Фото: Zakon.kz
На протяжении долгих лет глобальное развитие экономики, нацеленное только на максимизацию прибыли и минимизацию издержек, привело к серьезной деградации природной, социальной и даже духовной среды.

Экологические проблемы, глобальное изменение климата, социальное и гендерное неравенство, которые зачастую носят кумулятивный эффект – только часть системных кризисов и глобальных вызовов, с обострением которых столкнулись страны, корпорации и люди в конце XX – начале XXI века.

Это столкновение привело к пересмотру глобального взгляда на мир и осознанию важности устойчивого развития.

Так, в 2015 году странами – членами ООН приняты Цели в области устойчивого развития (ЦУР) в рамках повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию, исходящим от всех стран — бедных, богатых и среднеразвитых. Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно, в целях наращивания экономического роста и решения целого ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также в сфере борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды.

До 2030 года были отобраны 17 ключевых направлений, реализация которых может потенциально привести страны мира к устойчивому развитию всех основных сфер жизни и решению глобальных проблем, касающихся каждого человека в этом мире.

Не все из них одинаково актуальны для разных частей мира, однако их достижение в целом позволит повысить качество жизни нынешних и будущих поколений.

Существенный вклад в продвижение и повсеместное применение принципов устойчивого развития внесли социальные медиа и всеобщая открытость. Так, в условиях, когда контент может создавать каждый, а распространяется он моментально, не могут быть скрыты крупные экологические катастрофы или акты социального неравенства – все получает широкое освещение. Как результат, устойчивое развитие стало частью нашей жизни и повесткой не только для международных организаций и стран, но и компаний. Декларируемые ООН цели устойчивого развития все активнее внедряются в стратегии развития компаний, в том числе и казахстанских.Директор Департамента международного сотрудничества НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" Айдар Есембаев

Устойчивое развитие страны и его влияние на повышение качества жизни населения

Фото: НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов"

По словам Айдара Есембаева, повестка устойчивого развития бизнеса, которая начиналась с крупных компаний и корпораций, повышает социальную, экономическую и экологическую ответственность компаний – от прямых инвестиций в медицинскую и социальную сферы до улучшения качества жизни через социальные программы для локальных уязвимых сообществ.

В течение первых десятилетий независимости Казахстана основное внимание уделялось экономическому росту и развитию, основанному на добыче ископаемого топлива и продукции горнодобывающей промышленности. Поставленные задачи были достигнуты, вместе с тем это привело к увеличению загрязнения окружающей среды и других аспектов негативного влияния на нее.

Для принятия необходимых мер в стране на протяжении длительного времени формируется основа для зеленого роста и развития и проводится последовательная политика. Она направлена на переход к зеленой экономике, снижение воздействия на окружающую среду в целом и снижение выбросов парниковых газов. Для достижения ЦУР и, как следствие, ликвидации бедности и нищеты, борьбы с неравенством и несправедливостью, а также защиты планеты и обеспечения мира и процветания для всего населения необходимы слаженные усилия государственных органов, квазигосударственного сектора и бизнеса, – резюмировал спикер.

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