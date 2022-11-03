Генпрокуратура пообещала принять самые жесткие меры к игравшим в казино чиновникам

Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев в кулуарах Сената сообщил, что госорганы ведут проверку происхождения потраченных чиновниками в казино денег, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, будет ли Генпрокуратура проводить проверки в отношении того, откуда у этих госслужащих столько денег. Ведь ранее прокуратура Алматинской области сообщила, что 307 госслужащих потратили в казино 507 млн тенге.

Да, такая информация в сети есть, по каждому факту соответствующие госорганы, чьи сотрудники фигурируют в этом письме, проводят проверки, в том числе тот вопрос, который вы поднимаете. По результатам проверки будут приняты, я думаю, самые жесткие меры. Асет Чиндалиев

19 октября 2022 года стало известно, что в казино Алматинской области государственные служащие проиграли 507 млн тенге.

2 ноября глава МВД заявил, что его ведомство проверяет происхождение денег, которые чиновники потратили в казино.

Соответствующую проверку проводит и АДГС.