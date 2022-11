Parimatch и Team Secret заключили соглашение о партнерстве

Международный беттинговый бренд Parimatch расширяет свою поддержку мировой индустрии киберспорта: спустя всего месяц после подписания контракта с 00Nation он заключил эксклюзивное международное партнерство с ведущей мировой киберспортивной организацией Team Secret.

Сотрудничество вступило в силу с 1 ноября 2022 года.

Team Secret была основана в 2014 году Клементом "Puppey" Ивановым, бывшим игроком и капитаном NAVI, участником всех турниров The International за все время их существования, а также победителем первого TI. Team Secret неизменно была одной из сильнейших команд в мире, входя в Топ-6 The International с 2018 года. В международный состав команды включены игроки из пяти стран. Недавно ребята завоевали "серебро" на The International 11, заняв второе место и выиграв более 2,4 миллиона долларов.

Team Secret – легендарный бренд для всей комьюнити DOTA 2 с момента своего появления в 2014 году. Исключительный, настойчивый боевой дух команды идеально соответствует характеру бренда Parimatch. Мы очень рады приветствовать команду в нашем списке партнеров. Оставайтесь на связи, чтобы увидеть все крутые активности, которые будут реализованы в рамках этого сотрудничества! – сообщил представитель бренда Parimatch Степан Шульга.

Команда разделяет приверженность Parimatch Tech к укреплению глобального киберспортивного сообщества. Организация опирается на простую, но выигрышную философию, – сосредоточенность на культивировании позитивной культуры, критично важной для успеха в командном киберспорте.

Для нас большая честь приветствовать Parimatch – один из ведущих беттинговых брендов в мире. Наше партнерство открывает новые возможности для Team Secret DOTA, и мы с нетерпением ждем совместной работы, которая подарит фанатам уникальный контент с участием команды вне игры, – сказал Джон Яо, Team Secret CEO.

"Партнерство с Parimatch – это шаг в сторону чего-то абсолютно нового для Team Secret DOTA, и мы с нетерпением ожидаем совместной работы над созданием исключительного закулисного контента с командой", – прокомментировал Клемент "Puppey" Иванов, капитан команды Team Secret DOTA 2.

Согласно условиям годового контракта, Parimatch станет Official Betting Partner Team Secret и будет представлен во время игр на футболках и худи команды. Соглашение также предусматривает создание совместного эксклюзивного контента в нескольких каналах, meet & greet события, билеты и т.д.

О Parimatch

Parimatch – международный беттинговый и технологичный бренд, сочетающий технологии, бизнес и спорт, чтобы обеспечить бесперебойные развлечения на базе инноваций. Основанный в 1994 году в Украине, Parimatch вырос в один из ведущих беттинговых брендов в Африке, Азии, Европе и Латинской Америке.

Про Team Secret

Team Secret® – это глобальный киберспортивный бренд, который стремится объединить лучших игроков, чтобы соревноваться на самых крупных площадках мира и дарить болельщикам самые яркие впечатления.

Мы страстно привержены построению киберспортивного сообщества и полагаемся на простую, но выигрышную философию — сосредоточены на культивировании позитивной культуры, критично важной для успеха в командном киберспорте. Организация Team Secret™ продвигает эту философию, предоставляя рекламное спонсорство, развитие талантов и команды, управление бизнесом, коучинг и поддержку как профессионалам, так и начинающим среди игроков, соревнующихся в киберспорте.