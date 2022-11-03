Атырауская область получила 20 новых машин скорой помощи
Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области
Сегодня, 3 ноября, заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев торжественно вручил ключи от 20 новых машин скорой помощи, прибывших на областную станцию скорой медицинской помощи, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.
В рамках дорожной карты по обновлению санитарного транспорта в Республике Казахстан Атырауская областная станция скорой помощи пополнилась 20 единицами спецтранспорта.
Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области
Ключи от карет скорой помощи в торжественной обстановке вручил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.
Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области
В нашем регионе в соответствии с поручением главы государства особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы в области медицины. Прибытие новых машин в службу скорой помощи региона – весомый вклад в повышение оперативности службы и в целом в здравоохранение.Жасулан Бисембиев
Современные автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи больному.
Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области
На сегодняшний день в Атырауской области 65 машин скорой помощи.
Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области
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