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Атырауская область получила 20 новых машин скорой помощи

Атырауская область получила 20 новых машин скорой помощи Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области
Сегодня, 3 ноября, заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев торжественно вручил ключи от 20 новых машин скорой помощи, прибывших на областную станцию скорой медицинской помощи, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В рамках дорожной карты по обновлению санитарного транспорта в Республике Казахстан Атырауская областная станция скорой помощи пополнилась 20 единицами спецтранспорта.

Атырауская область получила 20 новых машин скорой помощи

Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области

Ключи от карет скорой помощи в торжественной обстановке вручил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

Атырауская область получила 20 новых машин скорой помощи

Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области

В нашем регионе в соответствии с поручением главы государства особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы в области медицины. Прибытие новых машин в службу скорой помощи региона – весомый вклад в повышение оперативности службы и в целом в здравоохранение.Жасулан Бисембиев

Современные автомобили оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи больному.

машины

Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области

На сегодняшний день в Атырауской области 65 машин скорой помощи.

Атырауская область получила 20 новых машин скорой помощи

Фото: Региональная служба коммуникаций Атырауской области

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