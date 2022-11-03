Смаилов поручил освободить от должности главу комитета торговли

3 ноября премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары с участием руководства центральных госорганов и акиматов областей, сообщает Zakon.kz.

Продовольственная инфляция за 10 месяцев текущего года достигла 20,5%.

По итогам прошедшего месяца рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,8%. В частности, яйца подорожали на 7,6%, мука на 3,9%, рис на 3%, молоко на 2,2%. Вместе с тем за неделю отмечено снижение стоимости моркови (0,8%), картофеля (0,6%), сахара и капусты (0,1%).

Для стабилизации цен на широкий спектр продуктов питания планируется проработать вопрос удешевления зерна, кормовой базы и подсолнечного масла. При этом по отдельным товарным позициям – яйцо, растительное масло, рис – отмечается недобросовестное поведение субъектов рынка.

Буквально накануне в ходе посещения Абайской области был выявлен факт, когда птицефабрики, находясь в 200 километрах от Семея, отпускали яйца по 360-380 тенге за десяток, а цена конечной реализации при этом составила 600 тенге. В этой связи необходимо принять срочные меры антимонопольного реагирования. Кроме того, в последнее время в прессе наблюдаются публичные заявления отдельных товаропроизводителей о предстоящем повышении цен. Здесь также необходимо реагировать надлежащим образом, — сказал первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил об итогах анализа причин роста стоимости помидоров, огурцов и яиц, а также о возможных мерах по стабилизации цен на них. Он отметил, что некоторые товаропроизводители просят нарастить объемы государственного субсидирования.

Мы в этом году в два раза увеличили субсидирование сельского хозяйства, но при этом видим 20-процентный рост цен на продовольствие от тех, кто их получает. Нас такая ситуация не устраивает. Если мы им даем субсидии, то они должны брать встречные обязательства. Система субсидирования должна четко работать, — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил, что есть серьезные вопросы к деятельности госорганов в части стабилизации цен на продукты питания.

По его словам, также до сих пор нет ожидаемого эффекта от работы региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, деятельность которых было поручено переформатировать, и не проведена актуализация базы данных по овощехранилищам.

Это результат слабой работы акиматов и недостаточной координации со стороны министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции. Поручаю за ненадлежащие исполнение своих обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности курирующих заместителей акимов указанных регионов, — отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, премьер-министр поручил Министерству торговли и интеграции внести представление на привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, курирующих данное направление, а также освободить от должности председателя комитета торговли.