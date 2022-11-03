Почти на 3 тенге вырос курс доллара на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 463,60 тенге, поднявшись на 2,96 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 63,15 тенге (-0,11).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 456,09 тенге, курс рубля – в 7,47 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 466-469,5 тенге, евро – по 454-462 тенге, российские рубли – по 7,15-7,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 3 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на ICE Futures опустилась на 1,31%, до 94,90 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь подешевели на 0,49%, до 89,56 доллара за баррель.