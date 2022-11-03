Ребенок стоял на карнизе пятого этажа в Северо-Казахстанской области

В Северо-Казахстанской области полицейские, проходя мимо дома, увидели, что на карнизе пятого этажа стоит маленький ребенок, сообщает Zakon.kz.

Полицейские уговорили малыша вернуться в комнату. Убедившись, что мальчик закрыл окно, они поспешили в дом, отыскали нужную дверь, через нее разговаривали с ребенком, чтобы знать, что он не подойдет к окну.

В это же время вызвали на место происшествия сотрудника ювенальной полиции и, благодаря соседям, созвонились с родителями мальчика.

По информации пресс-службы ДП СКО, матери четырехлетнего малыша необходимо оформление инвалидности, из-за чего оба родителя находились в больнице. С ними была проведена профилактическая беседа.

31 августа в Кокшетау из окна четвертого этажа многоэтажного жилого дома выпал пятилетний мальчик.