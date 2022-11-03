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Россиянка облила горючим и подожгла свою бабушку

Россиянку, облившую горючим и сжегшую свою бабушку из-за нравоучений, арестовали Фото: udm.sledcom.ru
В городе Глазов на севере Удмуртии арестована 27-летняя местная жительница. Она облила горючим и сожгла свою бабушку из-за нравоучений, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, 31 октября внучка облила бабушку, которая не могла передвигаться по состоянию здоровья, легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла ее.

В результате полученных повреждений 2 ноября потерпевшая скончалась.

Стоит отметить, что обвиняемая ранее судима за нанесение побоев 77-летней бабушке.

Согласно данным издания "Газета.ru", пенсионерка пыталась убедить внучку отказаться от алкоголя и шумных вечеринок.

В августе сообщалось, что в Алматинской области мужчина убил брата. В ходе конфликта брат ударил брата по голове двухметровым деревянным брусом.

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Анастасия Московчук
Россия
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