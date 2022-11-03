Изменились правила выдачи удостоверения охотника и рыбака

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов от 31 октября 2022 года внесены изменения в правила выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что удостоверение охотника выдается сроком на десять лет по утвержденной форме.

Для того, чтобы получить удостоверение охотника, необходимо пройти обучение по охотничьему минимуму, который утвержден приказом министра сельского хозяйства от 13 марта 2012 года.

После окончания обучения предстоит пройти тестирование для получения сертификата об окончании курса охотничьего минимума.

При получении удостоверения охотника в первый раз работник ведомства, которое выдает документ, в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет полноту представленных документов. При представлении неполного пакета документов последует отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Ответ направляется в форме электронного документа заявителю в личный кабинет на веб-портал электронного правительства.

При установлении факта полноты представленных документов заявление рассматривается в течение одного рабочего дня и готовится удостоверение охотника.

При замене удостоверения охотника документы также рассматриваются в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления и готовится удостоверение охотника либо мотивированный отказ в его получении.

Основанием для отказа в выдаче удостоверения охотника может стать:

установление недостоверности документов или данных, содержащихся в них;

несоответствие заявителя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, установленным требованиям.

Результат оказания госуслуги направляется и хранится в личном кабинете заявителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица.

Государственная услуга оказывается физическим лицам платно. Выдача удостоверения охотника или его дубликата обойдется в 2 МРП (6126 тенге).

Удостоверение рыбака выдается работнику на период действия трудового договора, он обязан иметь это удостоверение при себе и предъявлять по требованию государственного инспектора по охране животного мира.

На основании удостоверения рыбака работник осуществляет лов рыбных ресурсов и других водных животных на закрепленном рыбохозяйственном водоеме или участке.

При расторжении трудового договора, заключенного между субъектом рыбного хозяйства и рыбаком, удостоверение рыбака изымается и уничтожается.

Удостоверение егеря выдается субъектами охотничьего и рыбного хозяйств, работникам егерской службы, осуществляющим функции охраны животного мира на закрепленных охотничьих угодьях и рыбохозяйственных водоемах.

При утере удостоверения егеря или приведении его в негодность выдается дубликат удостоверения егеря на основании заявления.

При увольнении егеря удостоверение возвращается субъектам охотничьего или рыбного хозяйств.

Приказ вводится в действие с 13 ноября 2022 года.