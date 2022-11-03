В Кокшетау задержали закладчицу "синтетики" с маленьким ребенком на руках
По данным полицейских, подозреваемая вместе с подельниками около месяца назад приехала из Астаны в Кокшетау для распространения синтетических наркотиков через закладки.
Фото: polisia.kz
На съемной квартире, где жили гражданские супруги, была задержана их 28-летняя подельница, жительница Астаны. Она расфасовывала наркотики.
В квартире оперативники обнаружили 99 пакетиков ziploсk с содержимым веществом порошкообразной консистенции белого цвета (весом около 50 грамм). Часть была обмотана изоляционной лентой желтого цвета.
Были изъяты электронные весы и приспособления для употребления синтетических наркотиков.
Начато досудебное производство по статьям 296 части 4 (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере) и 296 части 2 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в небольшом размере).
Назначены экспертизы.