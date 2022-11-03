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В Кокшетау задержали закладчицу "синтетики" с маленьким ребенком на руках

автомобиль Фото: polisia.kz
26-летняя жительница столицы занималась реализацией наркотиков с малолетним ребенком на руках. Так она надеялась не привлекать к своей деятельности лишнее внимание. Однако ей это не удалось, сообщает Zakon.kz.

По данным полицейских, подозреваемая вместе с подельниками около месяца назад приехала из Астаны в Кокшетау для распространения синтетических наркотиков через закладки.

машина

Фото: polisia.kz

Один из задержанных, 35-летний сожитель девушки и отец ребенка, был задержан в одной из гостиниц областного центра. При обыске изъяли один пакет ziploсk в изоляционной ленте желтого цвета с содержимым веществом порошкообразной консистенции белого цвета с аналогичным веществом.

На съемной квартире, где жили гражданские супруги, была задержана их 28-летняя подельница, жительница Астаны. Она расфасовывала наркотики.

В квартире оперативники обнаружили 99 пакетиков ziploсk с содержимым веществом порошкообразной консистенции белого цвета (весом около 50 грамм). Часть была обмотана изоляционной лентой желтого цвета.

Были изъяты электронные весы и приспособления для употребления синтетических наркотиков.

Начато досудебное производство по статьям 296 части 4  (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере) и 296 части 2 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в небольшом размере).

Назначены экспертизы.

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