Двух свиней ловила полиция Усть-Каменогорска

3 ноября в Казнете стали распространять видео с двумя свиньями, бегающими по улицам Усть-Каменогорска. На кадрах их "преследовала" патрульная машина. В полиции города рассказали Zakon.kz, что хозяина животных оштрафовали.

В пресс-службе полиции ВКО уточнили, что утром 64-летний хозяин животных не уследил за ними и две свиньи выбежали за территорию двора.

Как добавили в ведомстве, животных уже вернули владельцу.

В результате хозяин оштрафован на три месячных расчетных показателя.