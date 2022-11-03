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Двух свиней ловила полиция Усть-Каменогорска

Хозяина сбежавших свиней оштрафовали Фото: pixabay
3 ноября в Казнете стали распространять видео с двумя свиньями, бегающими по улицам Усть-Каменогорска. На кадрах их "преследовала" патрульная машина. В полиции города рассказали Zakon.kz, что хозяина животных оштрафовали.

В пресс-службе полиции ВКО уточнили, что утром 64-летний хозяин животных не уследил за ними и две свиньи выбежали за территорию двора.

Как добавили в ведомстве, животных уже вернули владельцу.

В результате хозяин оштрафован на три месячных расчетных показателя.

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