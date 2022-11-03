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Шахту имени Ленина не планируют консервировать

им Ленина - не закроют Фото: pixabay
Аким Карагандинской области Женис Касымбек прокомментировал вопрос о том, планируется ли консервация шахты имени Ленина, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек напомнил, что на сегодня работа всех шахт АМТ приостановлена на сутки.

По его словам, с завтрашнего дня начнут работать семь шахт. Тогда как шахта имени Ленина будет закрыта на время проведения работы госкомиссии.

После того, как комиссия определить причины ЧП и после устранения всех последствий этой аварии шахта будет дальше работать. Нет такого понятия "ресурс шахты". Если есть добычной уголь, и ее запасы позволяют работать, шахта будет работать до тех пор, пока этот объем не будет извечен. На сегодня, по данным специалистов, на этой шахте до 10 млн тонн угля можно добыть, то есть в среднем если отрабатывают млн тонн в год, то 10 лет горизонт работы для этой шахты есть. Аким Карагандинской области Женис Касымбек

3 ноября глава МЧС назвал общее число аварий на шахте Ленина.

3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа, пять человек погибли. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.

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