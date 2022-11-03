Илон Маск назвал Twitter коллективным сверхразумом

Twitter является коллективным кибернетическим сверхразумом, считает новый владелец соцсети предприниматель Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 3 ноября написал на своей странице в Twitter.

Поскольку Twitter состоит из миллиардов двунаправленных ежедневных взаимодействий, можно считать его коллективным кибернетическим сверхразумом с огромными возможностями для улучшений. Илон Маск

В ответ на комментарий одного из пользователей он отметил, что Twitter действительно является коллективным разумом человечества или как минимум одним из таковых.

Ранее Маск пообещал сделать Twitter самым надежным в мире источником информации. Реализацию этой задачи новый владелец каким-то образом намерен совместить с более либеральным подходом к модерации. Решения по публикациям и аккаунтам наиболее популярных пользователей будет принимать специальный совет.

После завершения сделки по приобретению Twitter Маск распустил совет директоров и стал руководить компанией единолично.