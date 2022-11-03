Штормовое предупреждение объявили в восьми областях Казахстана

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют туман, сильный дождь и гололед, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным метеорологов, 4 ноября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег).

В Кызылординской области ожидается ветер южный в центре области 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Улытауской области ожидается ветер южный, юго-западный. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман и сильный ветер.

Днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь, туман и ветер.

Ночью и утром на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ожидаются ночью и утром возможны туман, гололед.

На севере Актюбинской области на дороге ожидается гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на востоке, в центре области порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.

Ранее синоптики уже предупреждали: дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана.