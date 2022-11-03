Экс-премьера Пакистана ранили в результате стрельбы на политическом марше
Фото: Facebook/Imran Khan
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был ранен в ногу после того, как неизвестные обстреляли участников политического марша в городе Гуджранвала, сообщает Zakon.kz.
Как передает телеканал Geo TV, бывший глава правительства получил пулевое ранение в ногу. Отмечается, что неизвестный стрелок атаковал машину, которая двигалась во главе с колонной от четырех до пяти руководителей партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф".
Сам экс-премьер был госпитализирован.
70-летний Хан возглавлял марш в столицу Исламабад с требованием досрочных выборов.
Марш оппозиционной партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" начался в Пакистане на прошлой неделе, протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября.
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