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Экс-премьера Пакистана ранили в результате стрельбы на политическом марше

Ранен Фото: Facebook/Imran Khan
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан был ранен в ногу после того, как неизвестные обстреляли участников политического марша в городе Гуджранвала, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Geo TV, бывший глава правительства получил пулевое ранение в ногу. Отмечается, что неизвестный стрелок атаковал машину, которая двигалась во главе с колонной от четырех до пяти руководителей партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф".

Сам экс-премьер был госпитализирован.

70-летний Хан возглавлял марш в столицу Исламабад с требованием досрочных выборов.

Марш оппозиционной партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" начался в Пакистане на прошлой неделе, протестующие планируют дойти до столицы страны Исламабада к 11 ноября.

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