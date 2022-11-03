КНДР запустила очередную баллистическую ракету

Министерство обороны Южной Кореи сообщило об очередном запуске межконтинентальной баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. Пуск стал четвертым за четверг, 3 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, Пхеньян осуществил пуск спустя примерно час после публикации заявления, в котором назвал опасным решение США и Южной Кореи продлить учения Vigilant Storm.

По данным береговой охраны, запущенная КНДР ракета уже упала. Источники канала NHK сообщили, что район падения находится за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Сегодня, 3 ноября, по информации Токио, Пхеньян уже трижды запускал ракеты, одна из которых могла быть межконтинентальной. В связи с испытаниями Япония выразила КНДР протест.

Ранее сообщалось, что правительство Японии призвало жителей префектур Мияги, Ямагата и Ниигата найти укрытия. Позднее власти уточнили, что снаряд пролетел мимо территории Японии и упал в Тихом океане.