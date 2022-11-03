Рецидивист из Алматинской области угнал Land Cruiser
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Ранее неоднократно судимый житель Алматинской области угнал чужой внедорожник в Алматы. Как рассказали Zakon.kz в полиции, злоумышленник задержан.
В полиции Алматы уточнили, что элитный автомобиль грабитель заприметил во втором микрорайоне.
Хозяину пришло уведомление через GPS-приложение, когда машина уже находилась за пределами города.
Полицейским удалось установить местонахождение мужчины и задержать злоумышленника.
В пресс-службе отметили, что подозреваемый вину свою признал полностью. Он водворен в изолятор временного содержания.
Ранее задержанный уже отбывал наказание за мошенничество и грабеж.
1 ноября подросток угнал машину отца и совершил смертельное ДТП в Жамбылской области.
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