"Барыс" потерпел 14-е поражение в сезоне КХЛ

Нестабильное выступление столичного "Барыса" продолжает огорчать казахстанских болельщиков хоккея. Очередная, 14-я по счету неудача астанинской команды произошла в рамках домашней игры чемпионата КХЛ против "Адмирала" из Владивостока, сообщает Zakon.kz.

Первый тайм противостояния между "Барысом" и "Адмиралом" ничего не принес командам, и они ушли на перерыв с нулями на табло. Отдохнув, хоккеисты казахстанской команды сразу ринулись в атаку и открыли счет благодаря успешным действиям Егора Петухова.

Но недолго длилась радость хозяев льда, спустя мгновение гости восстановили равновесие, а затем забили еще одну шайбу. И в обеих случаях голами у "Адмирала" отметился Николай Елисеев. 2:1 –команды ушли на второй перерыв.

В третьей 20-минутке тот же Николай Елисеев довел счет до 3:1, тем сам оформив хет-трик в этом матче. А на последних секундах встречи хоккеист российской команды Александр Горшков поставил окончательную точку – 4:1.

Следующий матч "Барыса" также запланирован дома, 8 ноября в Астану приедут хоккеисты "Витязя".