"Барыс" потерпел 14-е поражение в сезоне КХЛ
Первый тайм противостояния между "Барысом" и "Адмиралом" ничего не принес командам, и они ушли на перерыв с нулями на табло. Отдохнув, хоккеисты казахстанской команды сразу ринулись в атаку и открыли счет благодаря успешным действиям Егора Петухова.
Но недолго длилась радость хозяев льда, спустя мгновение гости восстановили равновесие, а затем забили еще одну шайбу. И в обеих случаях голами у "Адмирала" отметился Николай Елисеев. 2:1 –команды ушли на второй перерыв.
В третьей 20-минутке тот же Николай Елисеев довел счет до 3:1, тем сам оформив хет-трик в этом матче. А на последних секундах встречи хоккеист российской команды Александр Горшков поставил окончательную точку – 4:1.
Следующий матч "Барыса" также запланирован дома, 8 ноября в Астану приедут хоккеисты "Витязя".
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