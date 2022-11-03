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Почти миллион тенге оставил в банкомате житель столицы

Почти миллион оставил в банкомате житель столицы Фото: Zakon.kz
Астанчанин намеревался положить в банкомат 940 тыс. тенге, но оставил их в купюроприемнике. Стоявшая за ним женщина присвоила сумму себе, сообщает Zakon.kz.

После того, как мужчина внес купюры, он отвлекся и не заметил, что банкомат их не зачислил и деньги остались лежать сверху, передает polisia.kz.

Этим воспользовалась подозреваемая, ожидавшая свою очередь к банкомату. Незаметно сложив купюры в сумку, она ушла.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая установлена и задержана. Женщина дала признательные показания. Воспользовавшись частью денег, она закрыла свой действующий кредит.

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