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В ЗКО полностью отремонтирована трасса Уральск – Бузулук

В ЗКО полностью отремонтирована Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В текущем строительном сезоне в Западно-Казахстанской области в рамках среднего ремонта полностью отремонтирована автодорога республиканского значения Уральск – Бузулук, сообщает Zakon.kz.
Общая протяженность данной трассы составляет 28 км. Заменено асфальтобетонное покрытие, выполнены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. В строительно-монтажных работах было задействовано более 45 единиц спецтехники и порядка 60 дорожных рабочих. Кроме того, отремонтировано три участка автомобильной дороги Самара – Шымкент (298-330, 408-443, 511-526 км), где средним ремонтом было охвачено 82 км. Таким образом, в текущем году в Западно-Казахстанской области средним ремонтом было охвачено 110 км республиканских трасс. Руководитель ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Казбек Мамбетов

В целом за текущий строительный сезон на республиканских трассах ЗКО уложено 350 тыс. тонн асфальта.

Также на трассах республиканского значения идет активная подготовка к зиме. По информации Казбека Мамбетова, 17 тыс. погонных метров снегозащитных сооружений установлено вдоль республиканских автодорог на территории области.

Подготовка к зимнему периоду содержания дорог начинается еще летом. Заготовлено порядка 90 единиц спецтехники – комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, шнекороторы, погрузчики и тракторы со снегоочистительным оборудованием. Подготовлены семь обогревательных пунктов. Также определены наиболее снегозаносимые участки. На сегодняшний день на западных автомобильных дорогах республиканского значения имеется порядка 87 снегозаносимых участков – это 184 км дорог. За данными участками филиал будет вести особый контроль в период зимнего содержания. Руководитель ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Казбек Мамбетов

В регионе продолжаются мероприятия по заготовке реагентов и песко-соляной смеси. Потребность в противогололедных материалах на этот год составляет порядка 17 тыс. тонн. Для защиты республиканских автодорог от снежных заносов вдоль трасс установлено 11 тыс. погонных метров железобетонных снегозащитных сооружений. В текущем году филиалом дополнительно установлено 6 тыс. погонных метров снегозащитных сооружений.

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