Осужденному многодетному отцу-одиночке подарили трехкомнатную квартиру в Семее

Многодетному отцу-одиночке Серикжану Аманкулову, осужденному за кражу, сотрудники службы пробации и волонтеры подарили трехкомнатную квартиру, сообщает Zakon.k

Серикжан Аманкулов воспитывает четверых детей. Жена ушла от него из-за беспросветной нищеты и повторно вышла замуж. Чтобы принести домой деньги, мужчина решился на воровство. Украл аккумулятор. Его поймали и осудили. После приговора жизнь семьи кардинально изменилась и, как ни странно, в лучшую сторону, передает телеканал Astana TV.

Я совершил ошибку из-за безысходности и бедности. Я только понял свою ошибку и сейчас исправляюсь. Серикжан Аманкулов

Серикжан получил условный срок. А его проблемами занялись сотрудники службы пробации. Совместно с благотворителями и волонтерами купили большой семье трехкомнатную квартиру. Обустроили жилье, помогли погасить кредит и перечислили полмиллиона тенге на дальнейшие нужды.

Инспекторы службы пробации Ауэзовского района проанализировали социальное положение Серикжана: его неблагополучное семейное положение, дом был в плохом состоянии. Поэтому мы обратились в общественные фонды, к волонтерам, также сами тоже помогли. Купили продукты, одежду и канцтовары детям. Начальник отдела службы пробации города Семей ДУИС по Абайской области Бауыржан Малгаждаров

Серикжан теперь зарабатывает на жизнь честным трудом: устроился водителем.

Говорит, года назад жизнь казалась беспросветной. Он признает - без человеческого отношения и поддержки вряд ли бы устроил свою судьбу.