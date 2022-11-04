Экологи Атырауской области пока не нашли превышения показателей в воде Кигача

Казахстанские экологи озвучили предварительные результаты анализов, взятых в реке Кигач. Этот приток Волги оказался в центре внимания после коммунальной катастрофы в российском Волгограде, сообщает Zakon.kz.

Из-за прорыва в канализационном коллекторе Волгограда в реку хлынули нечистоты, сообщает КТК.

Воды отбирались по десяти компонентам, таким как водородные показатели, азота, сульфат, нитрит, нитраты, взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды, и по сухому остатку. Превышений установленных нормативов не зафиксировано. Главный государственный экологический инспектор Атырауской области Сырым Тлегенов

Правда, это итог только первых исследований. Атырауские экологи будут работать в Курмангазинском районе как минумум еще до конца недели.

В самом Волгограде с последствиями коммунальной катастрофы борются уже седьмые сутки. Из-за обрушения одного из центральных коллекторов город затопило канализационными водами. Нечистоты сметали на своем пути тротуарную плитку и вырывали с корнем деревья, а затем полились в Волгу. Горожане остались без воды и тепла.

Накануне начали сообщать о завершении ремонта труб коллектора. Правда, детские сады и школы, закрывшиеся из-за аварии, смогут начать работать только с 7 ноября, когда удастся обеспечить соблюдение санитарных норм.