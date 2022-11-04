Треть ледников из списка ЮНЕСКО исчезнут к 2050 году

За последние 20 лет ледники в Западном Тянь-Шане – в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане – сократились на 27%. Их таяние продолжается, следует из нового доклада ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

В Африке и других регионах мира ситуация тревожная. К 2050 году без ледникового покрытия останется треть из 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории 50 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО сосредоточены 18 600 ледников общей площадью около 66 тыс. кв. км. Это 10% общей площади ледников Земли. В их числе – ледники рядом с Эверестом, самые протяженные – на Аляске – и последние оставшиеся ледники – в Африке. К 2050 году растает треть ледников из Списка всемирного наследия.

Таяние ледников произойдет, несмотря на усилия, направленные на ограничение повышения температуры.

В настоящее время они ежегодно теряют 58 миллиардов тонн льда, что эквивалентно совокупному годовому потреблению воды Францией и Испанией. Их таяние является причиной почти 5% глобального повышения уровня моря, – говорится в докладе ЮНЕСКО.

К середине столетия пропадет ледник на территории Национального парка "Три параллельные реки" в провинции Юньнань в Китае. Это самый быстро тающий ледник в списке ЮНЕСКО.

Скорее всего, через 25 лет исчезнут ледники на горе Мон-Пердю в Пиренеях, в Доломитовых Альпах в Италии и в Йеллоустонском национальном парке в США

В Западном Тянь-Шане ледники сократились уже на 27% по сравнению с 2000 годом.

В докладе отмечается, что к середине столетия растают ледники на всех объектах всемирного наследия ЮНЕСКО в Африке, в том числе – на территории национального парка Килиманджаро и на вершине горы Кения.

Эксперты ЮНЕСКО считают, что ледники на территории оставшихся двух третей объектов все еще можно сохранить. Для этого необходимо не допустить повышения температуры на более чем +1,5°C.

Что может спасти ситуацию

В докладе говорится, что только быстрое сокращение уровня выбросов CO2 может спасти ледники и зависящее от них биоразнообразие. Предстоящая конференция КС27 сыграет решающую роль в поиске решений этой проблемы. В ЮНЕСКО высказались о готовности поддерживать государства в достижении этой цели.

ЮНЕСКО выступает за создание международного фонда для мониторинга и сохранения ледников. Такой фонд будет поддерживать исследования, способствовать обмену информацией между всеми заинтересованными сторонами и осуществлять меры раннего предупреждения и снижения риска бедствий.