На западе Казахстана продолжают ремонт республиканских трасс

В ЗКО работы по капитальному ремонту республиканских трасс продолжаются на 2 участках – "Казталовка – Жанибек – гр. РФ" и "Унеге – Бисен – Сайхин", которые состоят из 6 участков общей протяженностью 245 км.

Руководитель ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Казбек Мамбетов отмечает, что, несмотря на ряд проблемных вопросов, в целом, в текущем году наблюдается продвижение в строительно-монтажных работах по сравнению, к примеру, с прошлым годом.

Так, вдвое увеличено количество задействованной спецтехники и дорожных рабочих. Сейчас на двух объектах трудятся 700 человек персонала и работает 600 единиц спецтехники. Стоит отметить, что 90% дорожного персонала составляют местные жители. Для непрерывной работы мобилизованы четыре асфальтобетонных завода. Если в прошлом году в общей сложности было уложено порядка 41 км асфальта, то в рамках текущего сезона подрядные организации уложили 75 км асфальта. Таким образом, проезд открыт на 122 км. Казбек Мамбетов

Кроме того, он также рассказал, что определены подрядные организации, которые будут ремонтировать республиканскую трассу "Подстепное – Федоровка".

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил завершить ремонт этого участка дороги в течение 2022-2025 годов. Он соединяет 50 населенных пунктов, где проживают в общей сложности 94 тысячи человек. Дорога ведет до Карачаганакского месторождения и является транзитным коридором в Россию. В настоящее время трасса находится в крайне неудовлетворительном состоянии, при этом ежесуточно по ней проезжают десятки тысяч граждан Казахстана и других стран.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Намеченный план работ на 2022 год по капитальному ремонту трассы "Онеге – Бисен – Сайхин", на которой работают три подрядчика: "Атыраужолдары", "Акжол Курылыс" и "Темиржолжондеу", выполнен наполовину. Проблема в том, что основные материалы для строительства дорог в регионе привозные.

Как пояснил Мамбетов, щебень в регион завозится из Актюбинской области со станций Мугалжар и Бершугир. Расстояние от них до конечной станции Сайхин в ЗКО составляет порядка 1700 километров, из которых 760 километров полувагоны с щебнем должны проезжать по территории России. Но практически 90%-ная изношенность казахстанских вагонов не позволяет им осуществлять перевозку по РФ, так они не соответствуют российским стандартам. Также оборотность вагонов составляет порядка 18-20 дней, что замедляет темп работ.

Руководитель ТОО "Акжол Курылыс" Амирбек Тулегенов пояснил, что сможет выполнить намеченный фронт работ в следующем сезоне, если будет обеспечена вовремя поставка щебня.

Если у нас будет хотя бы 400 полувагонов для доставки щебня, хотя нужно и больше, то за зиму мы сможем подготовить на 70% материалов, и на следующий год закончим ремонт дороги и обеспечим проезд по трассе "Онеге – Бисен – Сайхин". Мы ведем капремонт на участке 50-103 км трассы. В прошлом году мы построили 10 километров дороги, в этом году – 12. Чтобы закончить объем работ на следующий год, на весь участок дороги нам нужно 200 тысяч тонн щебня, это порядка 2800 полувагонов, – сказал Тулегенов.