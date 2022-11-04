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В Алматы российского блогера привлекли к ответственности за грубое нарушение ПДД

вамв Фото: Zakon.kz
Блогер из России грубо нарушил правила дорожного движения в Алматы. Его привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Алматы 4 ноября рассказали, что в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации составили протоколы по следующим составам правонарушений:

  • по статье 601 ч.1 КоАП РК – “Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги”;

  • по статье 596 ч. 2 КоАП РК – “Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона”;

  • по статье 591 ч. 1 КоАП РК – “Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией”.

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