В ЗКО антикоррупционная служба провела семинар

Антикоррупционная служба ЗКО провела семинар среди субъектов квазигосударственного сектора касательно деятельности комплаенс-служб. В мероприятии приняли участие комплаенс-офицеры "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." и субъекты квазигосударственного сектора.

На сегодня основным инструментом обеспечения добропорядочности организаций является эффективная деятельность независимых служб, представленная комплаенсом.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. По его мнению, чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию.

С законодательным введением института антикоррупционного комплаенса активизировалась практика внедрения и активной реализации антикоррупционной политики в корпоративном секторе. Одна из основных задач специалистов комплаенс – соблюдение требований антикоррупционного законодательства, а также защита деловой репутации организации. Эта норма обязательна для субъектов квазигосударственного сектора. Уже сегодня более 6 тысяч субъектов квазигосударственного сектора внедрили комплаенс-службы по всей стране. Исходя из того, что данный институт достаточно новый для Казахстана, мы понимаем, что здесь необходимо создание методической и методологической базы, разработка соответствующих образовательных программ. Поэтому с начала года совместно с представителями Академии госуправления проводим совместные мероприятия по разъяснению антикоррупционного законодательства. Первый замруководителя Департамента по противодействию коррупции по ЗКО Амантай Рашкалиев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В целом, в искоренении коррупции важен "тон сверху" и широкий функционал комплаенс-служб. Он должен стать одним из приоритетных для руководства компаний. Их заинтересованность сопровождается возлагаемой на них дисциплинарной ответственностью за совершение коррупционных правонарушений подчиненными сотрудниками.

Еще одним весомым аргументом для создания антикоррупционной комплаенс-службы является расширение круга должностных лиц квазигосударственного сектора, являющихся субъектами коррупции.

Работники квазигосударственных компаний, уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок, ответственные за отбор и реализацию проектов, финансируемых из госбюджета и Нацфонда, занимающие должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, также отнесены к субъектам коррупции.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

То есть они в полном объеме принимают на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные законом "О противодействии коррупции", а также несут более серьезную ответственность в случае совершения коррупционных правонарушений. Все это вкупе с введением антикоррупционных комплаенс-служб станет эффективной мерой по устранению злоупотреблений со стороны работников квазигосударственного сектора и исключения коррупционных рисков.

Отдельной рекомендацией хотелось бы отметить значимость антикоррупционного стандарта ISO 37001 "Система менеджмента противодействия коррупции" в повышении эффективности антикоррупционной среды компаний. Он содержит в себе ряд мер, направленных на вооружение антикоррупционного комплаенса. Уверен, что данный стандарт станет эффективной мерой для устранения злоупотреблений со стороны работников компаний и исключения коррупционных рисков, – подчеркнул Рашкалиев.

Он призвал представителей квазигосударственного сектора к открытому, прозрачному ведению дел и выполнению служебных обязанностей.