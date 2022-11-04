Народные приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божией Матери
Фото: Zakon.kz
4 ноября православная церковь отмечает день, посвященный Казанской иконе Божией Матери. Наши предки с этого дня ждали приход зимы и наступления морозов. Какой будет предстоящая зима, судили по народным приметам. О том, что можно делать и от чего лучше отказаться, читайте на Zakon.kz.
Считалось, если собрали хороший урожай, то это означало, что зима будет суровая. Если 4 ноября пойдет дождь, то начало зимы близко.
Что нельзя делать 4 ноября:
В этот день желательно воздержатся от тяжелого физического труда.
А также нельзя заниматься бытом и рукоделием.
Нельзя в этот день конфликтовать и ругаться.
Запрещено желать людям зла — оно может вернуться обратно.
Нельзя отправляться в путешествие. Если верить приметам, то если отправится куда-то в дорогу, можно заблудиться.
Народные приметы на 4 ноября:
Если на улице стоит туман — погода будет теплой.
Ясная и солнечная погода весь день — к морозу.
Южный ветер дует несколько дней подряд — к снегу.
Если 4 ноября нет дождя — следующий год будет тяжелым и неурожайным.
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