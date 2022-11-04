Народные приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божией Матери

4 ноября православная церковь отмечает день, посвященный Казанской иконе Божией Матери. Наши предки с этого дня ждали приход зимы и наступления морозов. Какой будет предстоящая зима, судили по народным приметам. О том, что можно делать и от чего лучше отказаться, читайте на Zakon.kz.

Считалось, если собрали хороший урожай, то это означало, что зима будет суровая. Если 4 ноября пойдет дождь, то начало зимы близко.

Что нельзя делать 4 ноября:

В этот день желательно воздержатся от тяжелого физического труда.

А также нельзя заниматься бытом и рукоделием.

Нельзя в этот день конфликтовать и ругаться.

Запрещено желать людям зла — оно может вернуться обратно.

Нельзя отправляться в путешествие. Если верить приметам, то если отправится куда-то в дорогу, можно заблудиться.

Народные приметы на 4 ноября: