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Народные приметы на 4 ноября: что нельзя делать в день Казанской иконы Божией Матери

Что нельзя делать 4 ноября Фото: Zakon.kz
4 ноября православная церковь отмечает день, посвященный Казанской иконе Божией Матери. Наши предки с этого дня ждали приход зимы и наступления морозов. Какой будет предстоящая зима, судили по народным приметам. О том, что можно делать и от чего лучше отказаться, читайте на Zakon.kz.

Считалось, если собрали хороший урожай, то это означало, что зима будет суровая. Если 4 ноября пойдет дождь, то начало зимы близко.

Что нельзя делать 4 ноября:

  • В этот день желательно воздержатся от тяжелого физического труда.

  • А также нельзя заниматься бытом и рукоделием.

  • Нельзя в этот день конфликтовать и ругаться.

  • Запрещено желать людям зла — оно может вернуться обратно.

Нельзя отправляться в путешествие. Если верить приметам, то если отправится куда-то в дорогу, можно заблудиться.

Народные приметы на 4 ноября:

  • Если на улице стоит туман — погода будет теплой.

  • Ясная и солнечная погода весь день — к морозу.

  • Южный ветер дует несколько дней подряд — к снегу.

  • Если 4 ноября нет дождя — следующий год будет тяжелым и неурожайным.

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