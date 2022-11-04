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В Уральске для работников образования проведут обучающий курс

В Уральске для работников образования проведут обучающий курс Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Пройти путь от педагога-стажера до педагога-мастера сможет эффективный руководитель-управленец. Для этого Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" и Алматы Менеджмент Университет подготовили обучающий курс "Новая школа: эффективные управленческие команды".

О профессиональном развитии современного учителя, инновациях в сфере образования говорили на брифинг-сессии в филиале Национального центра повышения квалификации "Өрлеу".

В мероприятии приняли участие директор ФАО "Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" "Институт профессионального развития по ЗКО" Софья Измуханбетова, руководитель отдела образования города Уральска Акжаркын Темирханова, директора школ, руководители дошкольных организаций Уральска, сотрудники института. Всего в работе брифинга приняли участие 120 педагогов.

семинар

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Обучающий курс открывает новые возможности как для тех, кто уже занимает управленческие должности в школах, так и для педагогов, претендующих на лидерские позиции. Ведущие эксперты "Өрлеу" и Алматы Менеджмент Университета поделятся навыками организации и поддержания инноваций в школе, обучат стратегическому менеджменту и лидерству, чтобы руководители могли эффективно управлять своими командами и успешно взаимодействовать с внешними стейкхолдерами. Слушатели смогут обновить свои знания по педагогике, психологии и законодательству Казахстана и расширить профессиональные связи.Софья Измуханбетова

Программа содержит 7 модулей: стратегический и операционный менеджмент; лидерство и командообразование; управление человеческими ресурсами; управление знаниями и инновациями: перезагрузка образовательного продукта; бенчмаркинг ключевых и поддерживающих инноваций в образовании; социально-образовательное партнерство школы для академических и профессиональных достижений; эффективность образовательной среды для качества образования.

Курс представляет собой гармоничный синтез теории и практики. Слушатели приобретут навыки успешного управления: изучат стратегию создания эффективных команд и рассмотрят 4-D модель лидерства.

Спикеры расскажут о том, как продуктивно управлять кадрами и трансформировать образовательный продукт с учетом последних тенденций и навыков, востребованных в сфере образования. Значительный блок программы будет посвящен интерактивным методам обучения. На практических сессиях каждый слушатель разработает собственную программу развития своей организации.

семинар

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Содержание программы охватывает широкий спектр навыков для подготовки всесторонних лидеров: активность в периодике и социальных сетях, организация наставничества, партнерства и профориентационной работы, проведение мониторинговых исследований. На протяжении всего курса педагоги будут получать оперативную обратную связь от экспертов и преподавателей. По завершении обучения им будет оказана посткурсовая поддержка.

Обучающий курс пройдет с 7 по 18 ноября текущего года. Слушатели, успешно завершившие курс, получат возможность льготного поступления на программу MBA "Менеджмент в образовании" Алматинского университета менеджмента.

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