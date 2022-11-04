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Айдос Ербосынулы пригласил своих фанатов на сезон "охоты" в США

Бокс Бой 6 ноября Фото: Instagram/suleimen_promotions_official
Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) и регулярный чемпион мира WBA среднего веса кубинец Давид Моррел (7-0, 6 КО) провели дуэль взглядов перед поединком 6 ноября. Казахстанец обещал показать свои охотничьи навыки в этом бою на ринге Миннеаполиса (США), сообщает Zakon.kz

За два дня до поединка Ербосынулы и Моррел дали пресс-конференцию представителям СМИ и состоялась традиционная церемония дуэли взглядов боксеров.

Бой двух непобежденных боксеров пройдет 6 ноября на ринге американского города Миннеаполис (штат Миннесота). Начало поединка –приблизительно в 8:00 по времени Астаны.

Сейчас в Казахстане сезон охоты. Я, как охотник, планирую часть сезона провести здесь, в Америке. 6 ноября будем охотиться на Морреля, приходите на бой.Айдос Ербосынулы

Если Айдос Ербосынулы удачно завершит свою охоту, то он получит пояс чемпиона мира, который принадлежит Давиду Моррела.

Бокс Бой 6 ноября

Фото: kfb.kz

Помимо Айдоса, в этот день на ринг Миннеаполиса выйдет еще один казахстанец – Абылайхан Жусупов (2-0, 1 КО), трехкратный призер чемпионатов мира. В соперниках у карагандинца будет местный боксер Демаркус Лейтон (8-3-1, 5 КО).

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