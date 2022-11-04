В WhatsApp произошли глобальные изменения
Как рассказали разработчики, через несколько месяцев эти функции станут доступны всем пользователям.
По их мнению, сообщества (например, жителей района, родителей учеников в школах, коллег по работе) теперь могут связывать воедино сразу множество групп, участники которых получают возможность вести групповые переписки в WhatsApp.
Фото: blog.whatsapp.com
Чтобы начать использовать эту функцию, нужно открыть вкладку "Новое сообщество". Она находится над списком чатов в Android или под ним в iOS.
Здесь же можно создать совершенно новое сообщество или добавить в сообщество существующие группы.
Став участником сообщества, можно легко переключать между состоящими в нем группами в поисках нужной информации, а администраторы смогут рассылать важные новости всем участникам этого сообщества.
Фото: blog.whatsapp.com
Также запущены три другие функции:
создавать опросы в чате;
осуществлять видеозвонки с участием до 32 человек;
создавать группы численностью до 1024 пользователей.
Все эти функции можно использовать в любой группе (точно так же, как реакции со смайликами, обмен файлами большого размера и удаление сообщений администратором), но особенно полезны они будут для сообществ.
7 октября в мессенджере WhatsApp появилась новая функция – теперь пользователи могут покидать групповые чаты, когда захотят и без предупреждения, и узнают об этом только администраторы.