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В WhatsApp произошли глобальные изменения

В WhatsApp произошли глобальные изменения Фото: pixabay
3 ноября в WhatsApp начали запускать функции "Сообщества", видеозвонки для большого количества человек, опросы в чатах и создание крупных групп, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали разработчики, через несколько месяцев эти функции станут доступны всем пользователям.

По их мнению, сообщества (например, жителей района, родителей учеников в школах, коллег по работе) теперь могут связывать воедино сразу множество групп, участники которых получают возможность вести групповые переписки в WhatsApp.

WhatsApp

Фото: blog.whatsapp.com

Чтобы начать использовать эту функцию, нужно открыть вкладку "Новое сообщество". Она находится над списком чатов в Android или под ним в iOS.

Здесь же можно создать совершенно новое сообщество или добавить в сообщество существующие группы.

Став участником сообщества, можно легко переключать между состоящими в нем группами в поисках нужной информации, а администраторы смогут рассылать важные новости всем участникам этого сообщества.

whatsapp

Фото: blog.whatsapp.com

Также запущены три другие функции:

  • создавать опросы в чате;

  • осуществлять видеозвонки с участием до 32 человек;

  • создавать группы численностью до 1024 пользователей.

Все эти функции можно использовать в любой группе (точно так же, как реакции со смайликами, обмен файлами большого размера и удаление сообщений администратором), но особенно полезны они будут для сообществ.

7 октября в мессенджере WhatsApp появилась новая функция – теперь пользователи могут покидать групповые чаты, когда захотят и без предупреждения, и узнают об этом только администраторы.

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