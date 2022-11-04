Около 450 тысяч западноказахстанцев вошли в списки избирателей

По информации заместителя акима области Бакытжана Нарымбетова, для выявления и включения в список граждан, находящихся на временной регистрации и не состоящих на учете, созданы 13 оперативных групп, которые работают с 20 сентября 2022 года.

В целом, в регионе принимается ряд мер по подготовке к предстоящим в этом месяце выборам президента.

По актуализации списков избирателей в каждом районе и городе Уральске созданы рабочие группы, в состав которых включены работники аппаратов акимов районов и городов, аппаратов акимов сельских округов, органов внутренних дел, учреждений здравоохранения, образования. Утверждены ответственные специалисты, работающие с базой избирателей.

Бакытжан Нарымбетов заявляет, что организована бесперебойная работа онлайн-сервисов, функционирует круглосуточный сall-центр 109.

Для аналогичной работы в каждом районе создано 12 сall-центров. Для проверки включения в списки избирателей на сайтах акиматов, в мобильных приложениях "SMART URALSK" публикуются списки избирателей.

В день проведения выборов на 178 избирательных участках области для проверки сведений о регистрации по месту жительства избирателей будет работать оперативная группа, которая состоит из членов участковых избирательных комиссий. Такая работа будет организована на тех участках, где в списках значатся свыше тысячи избирателей. Кроме того, для регистрации граждан будут работать 5 онлайн сервисов. Избиратели, работающие вахтовым методом, в количестве 5789 человек также включены в списки избирателей. В Уральске 14 избирательных участков закрытого типа. В высших и специальных учебных заведениях зарегистрировано 20 414 студентов. Бакытжан Нарымбетов

По его словам, по результатам сверки 20 октября текущего года выявлен 4221 дубликат, в настоящее время ведется работа по исключению их из списка. По результатам данной работы на конец октября 2022 года список избирателей по Западно-Казахстанской области составил 447 800 человек. Подготовительные работы продолжаются.