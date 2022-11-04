Казахстанцы ощутят магнитные бури в ноябре
В дни магнитных бурь метеозависимым людям трудно сохранять эффективность, может появиться раздражительность.
Пик магнитной бури придется на субботу, 5 ноября. В этот день ожидается 5-балльный геоудар.
10 ноября – вновь 5-балльный геоудар.
11 ноября – геоудар силой в 4 балла.
12 ноября – малый всплеск силой в 3 балла.
18 и 19 ноября – 5-балльные магнитные бури.
20 ноября – геоудар силой в 3 балла.
23 и 24 ноября – геоудар в 3 балла.
25 ноября – 5-балльный геоудар.
С 26 по 30 ноября – 3-балльные всплески солнечной активности.
Для метеозависимых людей и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, такое погодное явление может принести много неприятностей и ухудшение здоровья.
Особенно осторожными нужно быть людям с проблемами сердечно-сосудистого характера. Возможны скачки давления, тахикардия, головные боли и общее недомогание.
Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь:
Не употребляйте алкоголь и воздержитесь от переедания. Не стоит употреблять много жирного, соленого и острого.
Пейте больше воды.
Не злоупотребляйте кофе, крепким чаем, энергетическими напитками.
Избегайте стрессовых ситуаций и переутомления.
Проводите больше времени на свежем воздухе.
Занимайтесь физической культурой или спортом.
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