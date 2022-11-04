Казахстанцы ощутят магнитные бури в ноябре

Метеозависимых людей в Казахстане немало. Из-за сильного влияния Солнца на магнитное поле Земли они могут чувствовать слабость, усталость, головную боль. Эксперты озвучили даты, когда особенно сильно можно будет ощутить на себе магнитную бурю, сообщает Zakon.kz.

В дни магнитных бурь метеозависимым людям трудно сохранять эффективность, может появиться раздражительность.

Пик магнитной бури придется на субботу, 5 ноября. В этот день ожидается 5-балльный геоудар.

10 ноября – вновь 5-балльный геоудар.

11 ноября – геоудар силой в 4 балла.

12 ноября – малый всплеск силой в 3 балла.

18 и 19 ноября – 5-балльные магнитные бури.

20 ноября – геоудар силой в 3 балла.

23 и 24 ноября – геоудар в 3 балла.

25 ноября – 5-балльный геоудар.

С 26 по 30 ноября – 3-балльные всплески солнечной активности.

Для здоровых людей магнитные бури не представляют особой опасности. В основном они могут вызывать сонливость, снижение работоспособности, смену настроения.

Для метеозависимых людей и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, такое погодное явление может принести много неприятностей и ухудшение здоровья.

Особенно осторожными нужно быть людям с проблемами сердечно-сосудистого характера. Возможны скачки давления, тахикардия, головные боли и общее недомогание.

Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь:

Не употребляйте алкоголь и воздержитесь от переедания. Не стоит употреблять много жирного, соленого и острого.

Пейте больше воды.

Не злоупотребляйте кофе, крепким чаем, энергетическими напитками.

Избегайте стрессовых ситуаций и переутомления.

Проводите больше времени на свежем воздухе.

Занимайтесь физической культурой или спортом.

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