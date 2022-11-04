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Казахстанцы ощутят магнитные бури в ноябре

буря Фото: pixabay
Метеозависимых людей в Казахстане немало. Из-за сильного влияния Солнца на магнитное поле Земли они могут чувствовать слабость, усталость, головную боль. Эксперты озвучили даты, когда особенно сильно можно будет ощутить на себе магнитную бурю, сообщает Zakon.kz.

В дни магнитных бурь метеозависимым людям трудно сохранять эффективность, может появиться раздражительность. 

Пик магнитной бури придется на субботу, 5 ноября. В этот день ожидается 5-балльный геоудар.

  • 10 ноября – вновь 5-балльный геоудар.

  • 11 ноября – геоудар силой в 4 балла.

  • 12 ноября – малый всплеск силой в 3 балла.

  • 18 и 19 ноября – 5-балльные магнитные бури.

  • 20 ноября – геоудар силой в 3 балла.

  • 23 и 24 ноября – геоудар в 3 балла.

  • 25 ноября – 5-балльный геоудар.

  • С 26 по 30 ноября – 3-балльные всплески солнечной активности.

Для здоровых людей магнитные бури не представляют особой опасности. В основном они могут вызывать сонливость, снижение работоспособности, смену настроения.

Для метеозависимых людей и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, такое погодное явление может принести много неприятностей и ухудшение здоровья.

Особенно осторожными нужно быть людям с проблемами сердечно-сосудистого характера. Возможны скачки давления, тахикардия, головные боли и общее недомогание.

Как уберечься от негативного влияния магнитных бурь:

  • Не употребляйте алкоголь и воздержитесь от переедания. Не стоит употреблять много жирного, соленого и острого.

  • Пейте больше воды.

  • Не злоупотребляйте кофе, крепким чаем, энергетическими напитками.

  • Избегайте стрессовых ситуаций и переутомления.

  • Проводите больше времени на свежем воздухе.

  • Занимайтесь физической культурой или спортом.

25 октября жители Казахстана стали очевидцами важного астрономического события – солнечного затмения.

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