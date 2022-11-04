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Стресс на работе может передаваться от начальника к подчиненным

Стресс на работе может передаваться от начальника к подчиненным Фото: pixabay
Ученые из Дании и Германии провели исследование и пришли к выводу, что стресс действительно "заразен": он передается от начальника к подчиненным, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала BMC Public Health, исследователи проанализировали данные более 5600 сотрудников учреждений и их руководителей.

Они считают, что стресс может ощущаться даже через год. А состояние напряжения и вовсе исчезнет только года через два.

Поэтому, как отмечено в публикации, специалисты рекомендуют не злить и не расстраивать руководство.

В заключении они подчеркивают важность "психосоциального благополучия" в коллективе.

Астрологи уже давали советы, как не промахнуться с выбором профессии.

Кроме того, 1 сентября стало известно, что в казахстанских школах будет работать психологическая служба. В состав психологической службы организации среднего образования входят заместитель руководителя (директора) школы, педагог-психолог, социальный педагог.

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