Стресс на работе может передаваться от начальника к подчиненным

Ученые из Дании и Германии провели исследование и пришли к выводу, что стресс действительно "заразен": он передается от начальника к подчиненным, сообщает Zakon.kz.

По данным журнала BMC Public Health, исследователи проанализировали данные более 5600 сотрудников учреждений и их руководителей.

Они считают, что стресс может ощущаться даже через год. А состояние напряжения и вовсе исчезнет только года через два.

Поэтому, как отмечено в публикации, специалисты рекомендуют не злить и не расстраивать руководство.

В заключении они подчеркивают важность "психосоциального благополучия" в коллективе.

Астрологи уже давали советы, как не промахнуться с выбором профессии.

Кроме того, 1 сентября стало известно, что в казахстанских школах будет работать психологическая служба. В состав психологической службы организации среднего образования входят заместитель руководителя (директора) школы, педагог-психолог, социальный педагог.