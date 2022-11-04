Стресс на работе может передаваться от начальника к подчиненным
По данным журнала BMC Public Health, исследователи проанализировали данные более 5600 сотрудников учреждений и их руководителей.
Они считают, что стресс может ощущаться даже через год. А состояние напряжения и вовсе исчезнет только года через два.
Поэтому, как отмечено в публикации, специалисты рекомендуют не злить и не расстраивать руководство.
В заключении они подчеркивают важность "психосоциального благополучия" в коллективе.
Астрологи уже давали советы, как не промахнуться с выбором профессии.
Кроме того, 1 сентября стало известно, что в казахстанских школах будет работать психологическая служба. В состав психологической службы организации среднего образования входят заместитель руководителя (директора) школы, педагог-психолог, социальный педагог.