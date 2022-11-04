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Дезинсектора осудили за смерть двух человек в Мангистауской области

Дезинсектора осудили за смерть двух человек в Мангистауской области Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области мужчину осудили на пять лет за смерть соседей после дезинсекции, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры, мужчина предложил сделать дезинсекцию от насекомых в квартире своей знакомой.

В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ "алюминий фосфид", из-за чего жильцы соседней квартиры – девочка-подросток и ее мать – отравились и погибли.

Как выяснилось, он обработал квартиру знакомой опасным ядом "Квикфос", который запрещен к применению в Казахстане.

1 октября 2020 года дезинсектор, смертельно отравивший трех детей в Шымкенте, получил пять лет в колонии-поселении.

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Анастасия Стативкина
Мангистауская область
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