Дезинсектора осудили за смерть двух человек в Мангистауской области
Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области мужчину осудили на пять лет за смерть соседей после дезинсекции, сообщает Zakon.kz.
По информации прокуратуры, мужчина предложил сделать дезинсекцию от насекомых в квартире своей знакомой.
В результате в воздухе распространился бесцветный ядовитый газ "алюминий фосфид", из-за чего жильцы соседней квартиры – девочка-подросток и ее мать – отравились и погибли.
Как выяснилось, он обработал квартиру знакомой опасным ядом "Квикфос", который запрещен к применению в Казахстане.
1 октября 2020 года дезинсектор, смертельно отравивший трех детей в Шымкенте, получил пять лет в колонии-поселении.
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