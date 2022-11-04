В NIS Уральска прошел региональный форум

В форуме приняли участие 130 молодых учителей со всех школ районов области и Уральска. Организатором мероприятия выступил Западно-Казахстанский филиал Центра педагогического мастерства Назарбаев Интеллектуальных школ.

Успешная команда центра работает над профессиональным развитием отечественных учителей.

Напомним, что автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" начала системную работу по созданию профессионального сообщества молодых педагогов Республики Казахстан.

В целях создания единой площадки для реализации потенциала молодых учителей-лидеров был проведен Первый Республиканский форум "Жас ұстаз: табысқа апарар жол". От Западно-Казахстанской области в нем приняли участие 6 молодых учителей из Уральска, Сырымского, Таскалинского и Бурлинского районов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Два дня до предела были наполнены творческим драйвом, новыми знакомствами, профессиональными открытиями, амбициозными проектами, вдохновляющими тренингами и мастер-классами. Я второй год работаю в школе, преподаю казахский язык и литературу. Участие в форуме дало реальную мотивацию к успеху, моя копилка пополнилась новыми идеями для работы. Учитель школы-гимназии №44 им. Д. Кунаева Уральска Алтынай Бакытжанова

На мероприятие были приглашены специальные гости: бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Екатерина Ларионова, актер областного казахского драматического театра имени Х. Бокеевой Райымбек Ермек, которые вдохновили участников форума историей своего пути и пожелали им достичь успехов в выбранном пути, а председатель общественного объединения детей-инвалидов и их родителей "Мейірім" Элеонора Бекказиева отметила, что именно учитель для ребенка является порой самым важным и главным человеком в жизни. Это большая ответственность и почетная миссия, которую они должны достойно пронести через всю свою жизнь.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На областном форуме было официальное открытие регионального клуба "Жас ұстаз: табысқа апарар жол". Нас объединяет одна масштабная цель – создать ориентиры успешности педагогической профессии, мотивировать молодежь к желанию постоянно учиться и развиваться. Директор филиала Центра педагогического мастерства Лариса Обыденкина

Архитектоника форума включала в себя тематические площадки по обсуждению вопросов преподавания, мастер-классы молодых учителей NIS, тренинги по развитию эмоционального интеллекта и командному преподаванию, выступления motivational speakers, арт-терапию и педагогический баттл.

Настольную игру "Зерек", автором которой является ученица Назарбаев Интеллектуальной школы Уральска Айнамкөз Рафихова, учителя оценили как мощное средство популяризации национальной идентичности народа. Также увлекательным и содержательным назвали тренинг "Парад планет".

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Участники форума познакомились с интересными кейсами из практики молодых учителей NIS и общеобразовательных школ области. Темы мастер-классов были разнообразными и актуальными: урок по модели 5 «Е» (исследование, объяснение, разработка, вовлечение, оценивание), использование приложения Wordwall, образовательной платформы "Poll everywhere", "Plickers", "Readworks.org", сервиса "Learning apps".

Думаю, такой педагогический тандем укрепит в молодых учителях уверенность в правильном выборе профессии. Форум дал возможность не только познакомиться с лучшими практиками, но и определить новые идеи для собственного развития, – отметил учитель химии Абзал Дуйсеков, который работает в системе NIS второй год.

Выпускник Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова также был участником Республиканского форума молодых учителей.

Самой зажигательной и позитивной частью форума назвали молодые учителя станцию "Active Sport", где были организованы мастер-классы по бальным танцам, йоге, живописи, глинотерапии, караоке-баттлу. В педагогическом баттле участники, объединившись в четыре группы, предлагали эффективные пути развития научно-исследовательской работы в школе. Подобные мероприятия становятся прекрасной эмоциональной зарядкой для каждого учителя, признались молодые педагоги, и дают возможность познавать новое и применять полученные знания на практике.