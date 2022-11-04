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"Закинул рахмет": российского блогера оштрафовали за нарушение ПДД в Алматы

блогер Фото: Zakon.kz
Российский блогер из России грубо нарушил правила дорожного движения в Алматы. Местные полицейские привлекли его к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Свои действия блогер из России записал на видео, а затем выложил в социальную сеть. Молодой человек припарковался в неположенном месте, около запрещающего знака и у него сняли номера, а затем вернули.

Договориться можно везде, но наказание нужно нести, – сказал российский блогер.

В настоящее время, по данным полиции, ищут человека, который вернул блогеру номера.

В Департаменте полиции Алматы 4 ноября отметили, что в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации составили протоколы по таким составам правонарушений:

  • по статье 601 ч. 1 КоАП РК – “Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги”;

  • по статье 596 ч. 2 КоАП РК – “Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона”;

  • по статье 591 ч. 1 КоАП РК – “Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией”.

30 cентября пьяные россияне подрались между собой в Уральске. Драку заметили сотрудники Центра оперативного управления ДП ЗКО в ходе мониторинга камер наружного видеонаблюдения.

По факту собрали весь материал, опросили свидетелей и очевидцев. Участников конфликта доставили в Абайский отдел полиции.

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