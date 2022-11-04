В Астане водитель Opel вылетел в траншею и сбежал

Фото: Zakon.kz

3 ноября на улице Кудайбердиулы в Астане водитель Opel наехал на бетонное ограждение и вылетел в траншею, после чего сбежал с места происшествия. Теперь, как рассказали Zakon.kz в полиции столицы, его разыскивают.

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