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В ЗКО 380 избирательных участков доступны для лиц с инвалидностью

В ЗКО 380 избирательных участков доступны для лиц с инвалидностью Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В настоящее время принимаются все меры по оснащению избирательных участков с учетом потребностей избирателей, являющихся лицами с инвалидностью.

Заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ области Дилдаш Искакова рассказала об обеспечении физической доступности избирательных участков и условий голосования для лиц с инвалидностью.

По ее словам, общее количество лиц с инвалидностью по области составляет 24 213 человек. Из них недееспособных – 1318 человек, 2866 детей с инвалидностью.

Также она добавила, что количество лиц с инвалидностью старше 18 лет составляет 2140 человек, из них пользующихся креслами-колясками – 510 человек, 1235 слабовидящих, 338 слабослышащих.

Из всех 505 участков голосования на 229 предполагается посещение избирателей, пользующихся креслами-колясками, на 377 участках – с нарушениями зрительных функций или полной потерей зрения, на 173 участках – с нарушениями речи либо слуха. На 380 участках предусмотрены пандусы, на 315 участках – входные зоны движения с тактильными указателями, на 258 участках в зале голосования расположены указатели ссылочного направления. Для обеспечения легкого понимания и использования избирательными комиссиями процедур и материалов голосования рекомендуется, чтобы основная информация о выборах разрабатывалась в различных доступных форматах, включая шрифт Брайля, крупный шрифт, аудиоформат, язык жестов. На избирательных участках для голосования предоставляются услуги опытных сурдопереводчиков и специалистов жестового языка от общественного объединения областного филиала Казахского общества глухих. В день выборов в Уральске и районах лицами с инвалидностью будет оказываться услуга инватакси.Дилдаш Искакова

Также членами Рабочей группы ЦИК подготовлен проект памятки для членов участковых избирательных комиссий по обеспечению условий для голосования лиц с инвалидностью.

Напомним, что Казахстан как государство-участник Конвенции ООН о правах инвалидов от 2015 года гарантирует им право и возможность голосовать и быть избранными и обязуется обеспечить возможность полноценного участия в избирательном процессе.

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