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Смаилов поручил ускорить "очистку" законодательства от излишних требований к бизнесу

Смаилов поручил ускорить "очистку" законодательства от излишних требований к бизнесу Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заострил внимание на необходимости ускорить анализ регуляторных актов в оставшихся сферах и поручил завершить эту работу уже до конца 2022 года, сообщает Zakon.kz.

При этом, как подчеркнул глава правительства, законодательные изменения для устранения излишних требований к бизнесу нужно вносить оперативно.

Нам надо быстро продвигаться.Алихан Смаилов

Он отметил, что надо уже "чистить" законодательство по тем требованиям, по которым есть поддержка и подтверждение со стороны НПП "Атамекен": убирать эти нормы из приказов и постановлений.

Не ждать, пока работа по анализу завершится. Выявили излишние требования – нужно сразу принимать меры по их устранению, чтобы они перестали работать.Алихан Смаилов

В настоящее время, по словам первого вице-министра национальной экономики Тимура Жаксылыкова, продолжается анализ регуляторных актов в 26 сферах деятельности из 44. Он отметил, что завершить эту работу планируется в первом квартале 2023 года, но госорганы уже приступили к процедуре внесения изменений и дополнений в подзаконные и законодательные акты по 18 проанализированным ранее отраслям, включая сельское хозяйство, строительство, добычу нефти, транспорт и торговлю.

Бизнес, как отметил премьер, ставит перед правительством проблемные вопросы, и мы даем по ним свою позицию. При этом Алихан Смаилов подчеркнул, что не всегда у бизнеса и правительства "может быть общее мнение, так как правительство принимает решения с учетом всей социально-экономической обстановки, с учетом возможностей бюджета".

Но у предпринимателей всегда есть возможность сказать, что они с чем-то не согласны. Мы открыты к диалогу, будем обсуждать эти темы и принимать согласованные решения, – отметил глава правительства.

Также Алихан Смаилов поручил составить четкий график по вопросам, находящимся в работе у госорганов, и обеспечить их рассмотрение совместно с Нацпалатой до конца 2022 года.

По его словам, "нужно придать динамику этому процессу, сократить сроки принятия решений".

Дорога ложка к обеду: проблемы нужно решать уже сейчас. В конце концов, мы работаем для того, чтобы создать соответствующий бизнес-климат, чтобы люди могли запускать проекты, создавать рабочие места и улучшать социально-экономическую ситуацию в стране, повышать доходы населения. Все государственные органы, все наши коллеги должны исходить из этого.Алихан Смаилов

Ранее премьер-министр Казахстана заявил, что страна заинтересована в расширении сотрудничества в СНГ.

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