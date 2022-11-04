В Костанайской области проходит празднование 150-летнего юбилея Мухамеджана Сералина

В рамках торжественного мероприятия в Карабалыкском районе на родине поэта, публициста и журналиста прошла научно-практическая конференция, посвященная его жизнедеятельности. Помимо этого запланированы спортивные соревнования по нескольким видам спорта.

Во время конференции была презентована книга о жизни Мухамеджана Сералина, куда вошли уникальные публикации, которые были собраны по крупицам в архивах и из воспоминаний родственников.

Помимо этого был представлен перевод на русский язык поэм "Топжарган" и "Гулькашима". Их тематика актуальна и на сегодняшний день.

Во время конференции присутствующие профессора, поэты и писатели очень много говорили о роли и вкладе Сералина в развитие общества, журналистики, образования, создание условий для формирования интереса к литературе, общественной жизни через знакомство с поэмами "Топжарған" и "Гүлқашима".

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

О том, как он содействовал воспитанию чувства гордости и уважения к настоящему и прошлому родного края, продвижению духовной культуры населения района, популяризации и сохранению национальной идентичности, культуры, языка и истории.

Сегодня мы с вами больше узнали о нашем земляке Мухамеджане Сералине, настоящем сыне отчизны, радетеле за простой народ, который свою жизнь положил на алтарь служения народу, – отметил аким Карабалыкского района Руслан Халыков. – Такие люди, как Мухамеджан Сералин, определяют судьбу страны, судьбу народа. А их жизнь, их деятельность, их творчество – это наша с вами история, это наша с вами биография, это наша с вами судьба.

Также на конференции были подведены итоги областного тематического конкурса Жазбасша-айтыс и награждены победители ценными призами.

Продолжится празднование 150-летнего юбилея М. Сералина спортивными мероприятиями по Қазақша күрес, где представлены спортсмены из разных регионов области, которые поборются в трех весовых категориях. Конно-спортивные мероприятия предусматривают национальные виды спорта – жаппай көкпар, аудыраспак, теңге алу.

Заключением торжества станет праздничный концерт в районном доме культуры.