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Аружан Сагандыкова впервые в карьере выиграла турнир ITF Women

Теннис Турция Полуфинал Фото: ktf.kz
Молодая казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова с победой завершила свое шествие на женском международном турнире ITF Women 15 на площадках турецкой Антальи. 5 ноября она впервые завоевала титул чемпионки турнира в женском парном разряде, сообщает Zakon.kz.

И это несмотря на то, что казахстанка выступает еще в юниорском возрасте. 17-летняя астанчанка, которая занимает 1378-ю позицию мирового рейтинга WTA, одержала пять побед на этих соревнованиях в одиночном разряде, проиграв только в четвертьфинале.

Трофей победителя парных игр в Анталье Аружан Сагандыковой помогла завоевать представительница Тайпея – Ю Юн, с которой они выиграли четыре матча в основной сетке. В решающем финальном поединке были обыграны сестры Золотаревы из России – Рада и Анастасия, со счетом 7:5, 3:6, 10:4.

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