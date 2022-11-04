Доллар немного подорожал на торгах 4 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 464,45 тенге (+0,58), сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 64,04 тенге (+0,88).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 452,1 тенге, курс рубля – 7,47 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-469 тенге, евро – по 455-461 тенге, российские рубли – по 7,13-7,33 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли на торгах 4 ноября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,7% и составили 95,32 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 0,8%, до 88,83 доллара за баррель.